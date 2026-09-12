पूर्वांचल में अपराधियों पर शिकंजा: 267 मामलों में 399 अपराधी दोषी, 44 को उम्रकैद; ऑपरेशन कनविक्शन का असर

पूर्वांचल की कानून-व्यवस्था में खलल, महिलाओं से दुष्कर्म समेत संगीन जुर्म में शामिल 399 अपराधियों को दोषी पाया गया है। महज डेढ़ महीने में 29 जुलाई से 10 सितंबर तक अदालतों ने 267 मुकदमों में 399 दोषियों को सजा सुनाई है। इसमें 44 को उम्रकैद की सजा मिली है। सबसे अधिक जौनपुर में कोर्ट ने 122 दोषियों को सजा सुनाई।

विज्ञापन





वाराणसी जोन में हत्या, दुष्कर्म और लूट जैसी वारदात को अंजाम देने देने वाले जोन के विभिन्न जेलों में बंद हैं। एडीजी जोन नवीन अरोरा ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत वाराणसी जोन पुलिस और अभियोजन पक्ष को बड़ी सफलता हासिल हुई है। विज्ञापन



सजा पाने वाले इन 399 अपराधियों की फेहरिस्त में हत्यारे, दुष्कर्मी और मासूम बच्चों का यौन शोषण करने वाले के आरोपी भी शामिल हैं। दहेज हत्या, रंगदारी, लूट, नकबजनी, पशु-तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामलों में है। 399 सजायाफ्ता दोषियों में से 297 अपराधियों को 7 साल से भी कम की सजा मिली है। वाराणसी जोन में हत्या, दुष्कर्म और लूट जैसी वारदात को अंजाम देने देने वाले जोन के विभिन्न जेलों में बंद हैं। एडीजी जोन नवीन अरोरा ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत वाराणसी जोन पुलिस और अभियोजन पक्ष को बड़ी सफलता हासिल हुई है।सजा पाने वाले इन 399 अपराधियों की फेहरिस्त में हत्यारे, दुष्कर्मी और मासूम बच्चों का यौन शोषण करने वाले के आरोपी भी शामिल हैं। दहेज हत्या, रंगदारी, लूट, नकबजनी, पशु-तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामलों में है। 399 सजायाफ्ता दोषियों में से 297 अपराधियों को 7 साल से भी कम की सजा मिली है।

विज्ञापन