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Varanasi News: यातायात नियमों के पालन से ही दुर्घटनाओं पर लगेगा ब्रेक

Mon, 16 Nov 2026 11:34 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:34 PM IST
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Only by following traffic rules will accidents be stopped.
वाराणसी। संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कार्यालय बाबतपुर में सोमवार को सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ पिंडरा विधायक डॉ. अवधेश सिंह ने किया। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के पालन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य अतिथि पिंडरा विधायक ने सभी अधिकारियों, वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। कहा कि यातायात नियमों के पालन से ही हम सड़क हादसों को रोक सकते हैं। आरटीओ (प्रशासन) राघवेंद्र सिंह और एआरटीओ (प्रशासन) मनोज प्रसाद वर्मा ने लोगों से वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की अपील की। ब्यूरो
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