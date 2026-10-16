वाराणसी: नवरात्रि के षष्ठम दिवस पर श्री श्री गीता सोसाइटी ने की गौ सेवा, निःस्वार्थ सेवा का दिया संदेश

सेवा को बताया मौन प्रार्थना

सोसाइटी के अनुसार, सेवा ऐसी मौन प्रार्थना है, जो किसी एक मंदिर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि प्रेम, करुणा और सहारे की जरूरत रखने वाले हर हृदय तक पहुंचती है। संस्था का मानना है कि सच्ची आध्यात्मिकता पूजा-अर्चना के साथ प्रत्येक जीव के प्रति संवेदना और सेवा के भाव में प्रकट होती है।



नौ दिवसीय ‘नर-नारायण सेवा अभियान’ के माध्यम से सोसाइटी की ओर से सेवा और मानवीय संवेदनाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।