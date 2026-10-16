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वाराणसी: नवरात्रि के षष्ठम दिवस पर श्री श्री गीता सोसाइटी ने की गौ सेवा, निःस्वार्थ सेवा का दिया संदेश

Fri, 16 Oct 2026 11:32 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Fri, 16 Oct 2026 11:32 PM IST
सार

नवरात्रि के षष्ठम दिवस पर मां कात्यायनी की आराधना के अवसर पर श्री श्री गीता सोसाइटी, वाराणसी की ओर से नौ दिवसीय ‘नर-नारायण सेवा अभियान’ के तहत गौ सेवा की गई। स्वामी त्रिगुणातीतनन्द पुरी के मार्गदर्शन में हुए आयोजन का उद्देश्य समाज में प्रेम, करुणा, आध्यात्मिक जागरण और निःस्वार्थ सेवा की भावना को बढ़ावा देना है।

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On the sixth day of Navratri in Varanasi Sri Sri Gita Society engaged in gau seva
वाराणसी, श्री श्री गीता सोसाइटी, गौ सेवा, नवरात्रि - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नवरात्रि के षष्ठम दिवस पर मां कात्यायनी की आराधना के अवसर पर श्री श्री गीता सोसाइटी की ओर से नौ दिवसीय ‘नर-नारायण सेवा अभियान’ के तहत गौ सेवा का आयोजन किया गया। स्वामी त्रिगुणातीतनन्द पुरी के मार्गदर्शन में संचालित अभियान का उद्देश्य समाज में प्रेम, करुणा, आध्यात्मिक जागरण और निःस्वार्थ सेवा की भावना को बढ़ावा देना है।

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सोसाइटी की ओर से कहा गया कि सेवा केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों और प्रत्येक जीव के प्रति संवेदना एवं करुणा का भाव रखना भी आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गौ सेवा के माध्यम से इसी सेवा भावना को समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।
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सेवा को बताया मौन प्रार्थना
सोसाइटी के अनुसार, सेवा ऐसी मौन प्रार्थना है, जो किसी एक मंदिर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि प्रेम, करुणा और सहारे की जरूरत रखने वाले हर हृदय तक पहुंचती है। संस्था का मानना है कि सच्ची आध्यात्मिकता पूजा-अर्चना के साथ प्रत्येक जीव के प्रति संवेदना और सेवा के भाव में प्रकट होती है।

नौ दिवसीय ‘नर-नारायण सेवा अभियान’ के माध्यम से सोसाइटी की ओर से सेवा और मानवीय संवेदनाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

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