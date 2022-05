{"_id":"62721848af1c196ff43d75f4","slug":"now-three-days-chance-for-admission-in-ug-in-bhu-entrance-exam-will-be-conducted-in-july","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बीएचयू : यूजी में दाखिले के लिए तीन दिन का मौका, जुलाई में कराई जाएगी प्रवेश परीक्षा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 04 May 2022 11:38 AM IST