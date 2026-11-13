Varanasi News: जिला अस्पताल में बन रही लैब में अनियमितता पर नोटिस, सीएमओ ने मांगा जवाब

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जिला अस्पताल में ओपीडी ब्लॉक के पीछे 1.25 करोड़ रुपये की लागत से आईपीएचएल बन रहा है। इस लैब को बनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि एक ही छत के नीचे कैंसर का पता लगाने के लिए बायोमार्कर, थायरॉयड सहित कई हार्मोनल टेस्ट, कार्डियक प्रोफाइल, विटामिन सहित 100 से ज्यादा जांचें हो सकेंगी। करीब पांच महीने पहले कार्यदायी संस्था ने इस भवन को तत्कालीन सीएमएस को हैंडओवर कर दिया था। बृहस्पतिवार को इसका जायजा लेने पहुंचे सीएमओ ने बताया कि लैब के लिए बने कमरों, दीवार, अंदर जांच के उपकरण लगाने वाली जगह आदि को देखा तो पाया कि लाखों रुपये की मशीन यहां रखी जानी है। इस लिहाज से इसका निर्माण कार्य नहीं किया गया है। कई जगहों पर मशीनों को रखने के लिए जरूरी सुरक्षा मानकों का भी ध्यान नहीं रखा गया है।सीएमओ ने इस पूरे मामले में कार्यदायी संस्था से जुड़े इंजीनियरों से शुक्रवार तक जानकारी मांगी है। साथ ही शुक्रवार को इंजीनियरों के साथ एक बार फिर निरीक्षण करने की बात कही है। बताया कि इसके पहले भी निर्माण पर सवाल उठा था, इसके बाद भी किसी तरह का सुधार नहीं दिखा। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में गंदगी मिलने पर कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए सीएमएस को सफाई व्यवस्था की निगरानी करते रहने को कहा।