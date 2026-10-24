सीसीटीवी में तेंदुआ दिखने का दावा: स्कूल में 24 घंटे बाद नहीं मिले पैरों के निशान, कोई हलचल भी नहीं
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sat, 24 Oct 2026 03:41 PM IST
सार
सेंट मैरी स्कूल में जंगली जानवर दिखने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने 10 घंटे तक 500 मीटर के दायरे में छानबीन की। सतर्कता और सुरक्षा के दृष्टिकोण स्कूल बंद रखे गए थे। सिटी कमांड सेंटर से भी कैमरे खंगाले गए।
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विस्तार
वाराणसी में छावनी के सेंट मैरी स्कूल में जंगली जानवर दिखने की सूचना के बाद वन विभाग और पुलिस प्रशासन की जांच लगातार जारी है। हालांकि, 24 घंटे बाद भी स्कूल परिसर या आसपास न तो कोई संदिग्ध जानवर नजर आया और न ही जमीन पर पैरों के निशान मिले हैं।
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शुक्रवार को वन विभाग की टीम ने 10 घंटे तक 500 मीटर के दायरे में छानबीन की। सतर्कता और सुरक्षा के दृष्टिकोण स्कूल बंद रखे गए थे। सिटी कमांड सेंटर से भी कैमरे खंगाले गए। लोगों का कहना है कि सीसीटीवी में तेंदुआ आते दिखा, लेकिन बाहर जाते नहीं दिखा। वन विभाग की छानबीन भी धीमी रही है।
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बृहस्पतिवार तड़के 3:30 बजे सुरक्षा गार्ड ने संदिग्ध जानवर देखने की बात कही थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। एहतियात के तौर पर प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) निधि चौहान के निर्देश पर वन विभाग की तीन टीमें गठित कर पूरे परिसर और कैंटोनमेंट की झाड़ियों में अभियान चलाया गया।
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वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, स्कूल के कई हिस्सों की बारीकी से जांच की गई, लेकिन कहीं भी तेंदुए या अन्य किसी बड़े शिकारी जानवर के निशान नहीं दिखे। अधिकारियों का मानना है कि बारिश न होने के कारण सूखी जमीन पर निशान उभरना मुश्किल हो सकता है, या फिर संभव है कि वह जानवर तुरंत ही किसी दूसरी दिशा में निकल गया हो।