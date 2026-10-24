यूपी: सपा सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत बिगड़ी, मेदांता में भर्ती, मुख्तार के बेटे ने दी जानकारी; जानें क्या हुआ

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उनके प्रतिनिधि के मुताबिक, फिलहाल उनकी स्थिति कुछ ठीक बताई जा रही है। सांसद के प्रतिनिधि बलिराम पटेल ने बताया कि अफजाल अंसारी मुहम्मदाबाद स्थित अपने आवास पर थे। पिछले तीन-चार दिन से उन्हें बुखार आ रहा था। विज्ञापन



स्थानीय चिकित्सक से उनका उपचार चल रहा था। शुक्रवार शाम सीने में दर्द की शिकायत के साथ उन्हें तीन-चार बार उल्टी हुई। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। विज्ञापन विज्ञापन

उनके प्रतिनिधि के मुताबिक, फिलहाल उनकी स्थिति कुछ ठीक बताई जा रही है। सांसद के प्रतिनिधि बलिराम पटेल ने बताया कि अफजाल अंसारी मुहम्मदाबाद स्थित अपने आवास पर थे। पिछले तीन-चार दिन से उन्हें बुखार आ रहा था।स्थानीय चिकित्सक से उनका उपचार चल रहा था। शुक्रवार शाम सीने में दर्द की शिकायत के साथ उन्हें तीन-चार बार उल्टी हुई। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया।

गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी की शुक्रवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। पिछले तीन-चार दिन से बुखार से पीड़ित सांसद को शुक्रवार शाम सीने में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद उन्हें उल्टियां होने लगीं। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें एंबुलेंस से लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल ले गए, जहां उन्हें भर्ती कर उपचार किया जा रहा है।