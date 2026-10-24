यूपी: सपा सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत बिगड़ी, मेदांता में भर्ती, मुख्तार के बेटे ने दी जानकारी; जानें क्या हुआ
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 24 Oct 2026 08:18 AM IST
सार
गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की शुक्रवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई है। आनन-फानन उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की विशेष टीम की देखरेख में उनका इलाज हो रहा है। अफजाल अंसारी के भतीजे और मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी ने यह जानकारी दी है।
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विस्तार
गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी की शुक्रवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। पिछले तीन-चार दिन से बुखार से पीड़ित सांसद को शुक्रवार शाम सीने में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद उन्हें उल्टियां होने लगीं। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें एंबुलेंस से लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल ले गए, जहां उन्हें भर्ती कर उपचार किया जा रहा है।
उनके प्रतिनिधि के मुताबिक, फिलहाल उनकी स्थिति कुछ ठीक बताई जा रही है। सांसद के प्रतिनिधि बलिराम पटेल ने बताया कि अफजाल अंसारी मुहम्मदाबाद स्थित अपने आवास पर थे। पिछले तीन-चार दिन से उन्हें बुखार आ रहा था।
स्थानीय चिकित्सक से उनका उपचार चल रहा था। शुक्रवार शाम सीने में दर्द की शिकायत के साथ उन्हें तीन-चार बार उल्टी हुई। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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उनके प्रतिनिधि के मुताबिक, फिलहाल उनकी स्थिति कुछ ठीक बताई जा रही है। सांसद के प्रतिनिधि बलिराम पटेल ने बताया कि अफजाल अंसारी मुहम्मदाबाद स्थित अपने आवास पर थे। पिछले तीन-चार दिन से उन्हें बुखार आ रहा था।
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स्थानीय चिकित्सक से उनका उपचार चल रहा था। शुक्रवार शाम सीने में दर्द की शिकायत के साथ उन्हें तीन-चार बार उल्टी हुई। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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अब्बास अंसारी ने सोशल मीडिया पर मांगी दुआ
सांसद की तबीयत बिगड़ने की जानकारी उनके भतीजे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, बड़े अब्बा जनाब अफ़ज़ाल अंसारी साहब (सांसद गाज़ीपुर) की तबीयत अचानक खराब हो गई है, लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं।
इस जानकारी के सामने आने के बाद सांसद के समर्थकों और क्षेत्र के लोगों में चिंता बढ़ गई। लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।
सांसद की तबीयत बिगड़ने की जानकारी उनके भतीजे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, बड़े अब्बा जनाब अफ़ज़ाल अंसारी साहब (सांसद गाज़ीपुर) की तबीयत अचानक खराब हो गई है, लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं।
इस जानकारी के सामने आने के बाद सांसद के समर्थकों और क्षेत्र के लोगों में चिंता बढ़ गई। लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।
पूर्वांचल की राजनीति का प्रमुख चेहरा हैं अफजाल
अफजाल अंसारी गाजीपुर की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। भाजपा सरकार आने के बाद से उनके और उनके परिवार से जुड़े मामलों में लगातार कार्रवाई होती रही है। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद परिवार की राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों में भी अफजाल अंसारी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
अफजाल अंसारी गाजीपुर की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। भाजपा सरकार आने के बाद से उनके और उनके परिवार से जुड़े मामलों में लगातार कार्रवाई होती रही है। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद परिवार की राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों में भी अफजाल अंसारी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।