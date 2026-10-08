नितिन नवीन के टिप्स: पूर्व विधायकों, जिलाध्यक्षों के घर जाकर चाय पीएंगे पदाधिकारी; नाराजगी दूर करने की रणनीति

प्रबुद्धजनों ने लैंड बैंक का मुद्दा उठाया, कहा- लोग निवेश करना चाहते हैं लेकिन पर्याप्त जमीन नहीं

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बुधवार को होटल ताज में काशी के प्रबुद्धजनों और उद्यमियों के साथ चाय पर चर्चा की। उनकी समस्याएं सुनीं। साथ ही बनारसी कचौड़ी और जलेबी का स्वाद भी लिया। शहर के प्रमुख उद्योगपति आरके चौधरी ने काशी का विकास हुआ लेकिन लैंड बैंक नहीं है। लोग निवेश करना चाहते हैं लेकिन उनके पास जमीन नहीं है।



आईएम के अध्यक्ष डॉ अनुराग टंडन ने लायंस आई बैंक से प्रकाशित अद्भुत ज्योति नेत्रदान महादान पत्रिका भेंट की। साथ ही 10-20 बेड वाले अस्पतालों के समक्ष आने वाली समस्याओं और क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को सही ढंग से लागू करने पर चर्चा की गई। शहर के विकास, सामाजिक सहभागिता और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर बात की गई। केबी खरे, आरसी जैन, लोकेश गुप्ता, दीपक बहल, संजय अग्रवाल, सुनील कपूर, संतोष अग्रवाल, बलवीर बग्गा, ब्रह्मानंद पेशवानी, डॉ. शशिकांत दीक्षित, शिशिर वाजपेयी, प्रेम प्रकाश गौतम रहे।



काशी भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बैठक के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि काशी केवल एक भौगोलिक शहर नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है। यहां के प्रबुद्ध समाज का मार्गदर्शन और अनुभव विकास की भावी दिशा तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि वाराणसी का निरंतर निखरता स्वरूप यहां की प्रबुद्ध जनता और समाज की अगुवाई करने वाले सक्रिय लोगों के सहयोग का परिणाम है।