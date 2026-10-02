नवरात्र 2026: काशी से वैष्णोदेवी, कामाख्या, मैहर जाना मुश्किल, ट्रेनों में टिकट फुल, यात्रियों की बढ़ी चिंता

नवरात्र में काशी से जम्मू, कामाख्या और मैहर में दर्शन करने जाने वालों को ट्रेनों में जगह नहीं मिल पा रही है। 11 अक्तूबर से शुरू होने वाले नवरात्र के लिए लोग अभी से ही रिजर्वेशन करवा रहे हैं। इसमें जम्मू रूट पर तीन ट्रेनों में पूरे नवरात्र भर रिग्रेट यानी कंफर्म की बात तो दूर वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पाएगा। उधर कामाख्या और मैहर जाने वाली ट्रेनों में भी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। लोगों को लाख प्रयास के बाद भी स्लीपर से लेकर एसी में टिकट करवाने में मुश्किल हो रहा है।

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