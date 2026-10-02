फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Navratri 2026 Travel from Kashi to Vaishno Devi Kamakhya and Maihar difficult trains fully booked

नवरात्र 2026: काशी से वैष्णोदेवी, कामाख्या, मैहर जाना मुश्किल, ट्रेनों में टिकट फुल, यात्रियों की बढ़ी चिंता

Fri, 02 Oct 2026 11:22 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Fri, 02 Oct 2026 11:22 AM IST
सार

नवरात्र में काशी से जम्मू, कामाख्या, मैहर जाने वाली ट्रेनों में नो रूम हो गया है। ऐसे में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ गई है। स्लीपर से लेकर अन्य श्रेणी में भी यात्रियों को जगह नहीं मिल पा रही है।

विज्ञापन
Navratri 2026 Travel from Kashi to Vaishno Devi Kamakhya and Maihar difficult trains fully booked
भारतीय रेलवे - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नवरात्र में काशी से जम्मू, कामाख्या और मैहर में दर्शन करने जाने वालों को ट्रेनों में जगह नहीं मिल पा रही है। 11 अक्तूबर से शुरू होने वाले नवरात्र के लिए लोग अभी से ही रिजर्वेशन करवा रहे हैं। इसमें जम्मू रूट पर तीन ट्रेनों में पूरे नवरात्र भर रिग्रेट यानी कंफर्म की बात तो दूर वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पाएगा। उधर कामाख्या और मैहर जाने वाली ट्रेनों में भी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। लोगों को लाख प्रयास के बाद भी स्लीपर से लेकर एसी में टिकट करवाने में मुश्किल हो रहा है।

विज्ञापन


नवरात्र इस बार 11 अक्तूबर से शुरू होकर 20 अक्तूबर तक चलेगा। हर साल बड़ी संख्या में लोग काशी से जम्मू में माता वैष्णोदेवी के दर्शन के लिए परिवार के साथ जाते हैं। उधर मैहर में माता शारदा का दर्शन करने वालों की भीड़ लग जाती है। कामाख्या जाने वाली ट्रेन का भी लगभग हर कोच भरा रहता है। अब जबकि नवरात्र शुरू होने में 10 दिन ही बचा है, लोग दर्शन, पूजन की योजना बनाकर ट्रेनों में आरक्षण करवाने लगे हैं। 
विज्ञापन


इसे भी पढ़ें; गंगा विलास की काशी में वापसी टली: 10 अक्तूबर को कोलकाता से रवाना, 30 पर्यटकों संग अंतिम सप्ताह में आएगा
विज्ञापन
विज्ञापन


तीनों रूट पर अधिकांश ट्रेनों में शयनयान सहित अन्य श्रेणियों में कंफर्म सीट नहीं है। वेटिंग लिस्ट भी बहुत लंबी है। इस वजह से लोग अपनी यात्रा को लेकर चिंतित है। ऑनलाइन बुकिंग करने पर भी जम्मू जाने वाली ट्रेनों में रिग्रेट यानी ''नो रूम'' दिखाई दे रहा है। यात्रियों की समस्या को देखते हुए ही रेलवे प्रशासन की ओर से त्योहार स्पेशल ट्रेन भी चलाने का निर्णय लिया है, इसके बाद भी राहत नहीं मिल पाएगी।

यह है ट्रेनों की वर्तमान स्थिति
वाराणसी से जम्मू

  • 12237 बेगमपुरा एक्सप्रेस-इस ट्रेन में 9 अक्तूबर को रिग्रेट है। 10 से 20 तक 100 से अधिक वेटिंग है
  • 13151 कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस-9 से 20 अक्तूबर तक रिग्रेट यानी किसी कोच में टिकट नहीं हो पाएगा।
  • 13041-हिमगिरी एक्सप्रेस में 10,11,14, 17,18 अक्तूबर को वेटिंग है। 21 को रिग्रेट और 24 अक्तूबर को भी कंफर्म सीट नहीं।
  • 12355-अर्चना एक्सप्रेस-10, 13,17 अक्तूबर को रिग्रेट। 20, 24 अक्तूबर को वेटिंग लिस्ट भी लंबी है।

वाराणसी से कामाख्या

  • 20504-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस-9 से 13 अक्तूबर, 14,16,17, 19 अक्तूबर तक कंफर्म सीट नहीं है।
  • 15623-गुवाहाटी एक्सप्रेस-हर रविवार चलने वाली इस ट्रेन में भी 11,18, 25 अक्तूबर को वेटिंग लिस्ट लंबी है।
  • 19305-कामाख्या एक्सप्रेस-हर शुक्रवार वाली इस ट्रेन में 9, 16, 23 और 30 अक्तूबर को जगह खाली नहीं है।
  • 15623-भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस-हर बुधवार को चलने वाली ट्रेन में 14,21 अक्तूबर को नो रूम। 28 को वेटिंग है।

वाराणसी से मैहर

  • 19092-हमसफर एक्सप्रेस- हर बुधवार को चलने वाली इस ट्रेन में 14,21, 28 अक्तूबर को वेटिंग है।
  • 11062-जयनगर एलटीटी एक्सप्रेस में 9 से 14,15,16,17 अक्तूबर तक कोई कंफर्म सीट नहीं है।
  • 15018 गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस -14 से 18 अक्तूबर तक वेटिंग लिस्ट लंबी है।
  • 15159-सारनाथ एक्सप्रेस में 9 से 17 अक्तूबर तक वेटिंग है।
  • 19490-गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस-9 से 14 अक्तूबर तक कंफर्म सीट नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed