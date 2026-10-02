यूपी: एशियाड पदक विजेता रोहित यादव के घर तक नहीं थी राह, ग्रामीणों ने खुद बना दी सड़क; काश्तकारों की दी जमीन

राजस्व टीम ने पैमाइश करके उपलब्ध कराई थी जमीन

इसके बाद राजस्व टीम ने सरकारी जमीन और आसपास के काश्तकारों की सहमति से रास्ते के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी। बरसात शुरू होने से पहले रोहित के पिता सभाजीत यादव ने मिट्टी डलवाकर रास्ते की नींव तैयार कराई थी। बारिश के दौरान जलभराव होने के कारण रास्ता जगह-जगह उबड़-खाबड़ हो गया था। एशियन गेम्स में रोहित के कांस्य पदक जीतने के बाद अदारी डभिया स्थित उनके आवास पर बधाई देने वालों की आवाजाही बढ़ गई है।



जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और खेल प्रेमियों के आने का क्रम चल रहा है। यह देख ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाला। गांव के रामआसरे यादव, रणजीत यादव और अर्जुन यादव सहित अन्य लोगों ने रास्ते को समतल किया है। ग्रामीणों को जनप्रतिनिधियों के उस वादे के पूरा होने का इंतजार है, जिसमें रोहित के घर तक पक्की सड़क बनवाने की बात कही गई थी।