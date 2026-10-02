गंगा विलास की काशी में वापसी टली: 10 अक्तूबर को कोलकाता से रवाना, 30 पर्यटकों संग अंतिम सप्ताह में आएगा

गंगा में बढ़े जलस्तर और पुलों के नीचे से गुजरने में संभावित दिक्कत के कारण दुनिया के चर्चित लग्जरी रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास की वाराणसी वापसी की तारीख आगे बढ़ गई है। पहले इसे 25 सितंबर को कोलकाता से रवाना होना था, लेकिन अब 10 अक्तूबर को रवाना होगा। अक्तूबर के अंतिम सप्ताह तक इस क्रूज के वाराणसी पहुंचने की संभावना है।

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गंगा विलास क्रूज की इस यात्रा में स्विट्जरलैंड, जर्मनी समेत विभिन्न देशों के करीब 30 विदेशी पर्यटक काशी पहुंचेंगे। वाराणसी पहुंचने के बाद पर्यटकों के तीन रात-दो दिन ठहरने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे श्रीकाशी विश्वनाथ धाम, सारनाथ, अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों और दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती का अनुभव करेंगे। गंगा विलास की वाराणसी में पिछली प्रस्तावित यात्रा जनवरी 2026 में पूरी नहीं हो सकी थी।