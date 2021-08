वाराणसी: सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मघाती कदम उठाने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के सामने युवक और युवती द्वारा खुद पर पेट्रोल छिड़ककर खुद आग लगाने के मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस मामले में जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है।

Delhi | The National Commission for Women takes cognizance of the incident involving a woman, man setting themselves ablaze in front of the Supreme Court; seeks report from Delhi CP "at the earliest." pic.twitter.com/BckSNFLPhD