एमएलसी चुनाव: शिक्षक निर्वाचन में 66.06 और स्नातक में 40.67 प्रतिशत मतदान, बलिया में शांतिपूर्ण मतदान; सुरक्षा

निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय गड़वार, प्राथमिक विद्यालय नगरा, उच्च माध्यमिक विद्यालय सीयर, कंपोजिट विद्यालय सिकंदरपुर, उच्च माध्यमिक विद्यालय रसड़ा, कंपोजिट विद्यालय चिलकहर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हल्दी और कंपोजिट उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरिया में व्यवस्थाएं परखीं। इस दौरान संबंधित अधिकारियों से मतदान की स्थिति के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक इंतजामों की समीक्षा की।



जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी मतदेय स्थलों पर मतदान प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो लगातार भ्रमण कर स्थिति पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और कहीं से भी किसी प्रकार की समस्या की सूचना नहीं मिली है।



प्रशासन की ओर से मतदान की निष्पक्षता और शांति बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की गई। डीएम और एसपी के संयुक्त निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं के साथ सुरक्षा इंतजामों का भी जायजा लिया गया।