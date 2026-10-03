Varanasi News: 24 वार्डों में 76 दिन चला विधायक का प्रवास, 20 हजार परिवारों से सीधा संवाद

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शुक्रवार को विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने गांधी जयंती पर टाउनहॉल स्थित महात्मा गांधी और लोहटिया स्थित लालबहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद पियरी कला वार्ड से 76 दिवसीय वार्ड प्रवास के अंतिम दिन की शुरुआत की। विधायक ने विभिन्न मोहल्लों में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों से जनसंपर्क कर उनका कुशलक्षेम जाना। वार्ड प्रवास के दौरान भाजपा महानगर और मंडल के पदाधिकारी, पार्षद तथा कार्यकर्ता विधायक के साथ रहे। अपर नगर आयुक्त, जोनल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम के सामान्य एवं आलोक विभाग, जलकल और विद्युत विभाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी भी अभियान में शामिल रहे।

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शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में 76 दिनों से चल रहा वार्ड प्रवास अभियान शुक्रवार को पूरा हो गया। विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने कहा कि इन दिनों में उन्होंने 24 वार्डों में भ्रमण कर 20 हजार से अधिक परिवारों से सीधा संवाद किया। इस दौरान करीब 7000 छोटी-बड़ी समस्याओं का निस्तारण कराया गया और करीब 65 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत हुए। अंतिम दिन पियरी कला वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाने के साथ राजनारायण पार्क में 101 पौधे लगाए गए।