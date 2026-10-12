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Varanasi News: महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए मिशन शक्ति 6.0 शुरू

Mon, 12 Oct 2026 12:37 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:37 AM IST
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Mission Shakti 6.0 launched for safety and respect of women
वाराणसी। नवरात्र के पहले दिन कमिश्नरेट में मिशन शक्ति 6.0 का शुभारंभ रविवार को हुआ। अभियान के तहत सभी थानों की महिला बीट प्रभारियों और कर्मियों ने अपने-अपने थाना क्षेत्रों के ग्राम, वार्ड और न्याय पंचायतों में जनचौपाल लगाई। इन चौपालों में महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा और सशक्तीकरण पर जानकारी दी गई।
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एडीसीपी महिला अपराध नम्रता श्रीवास्तव ने बताया कि महिलाओं व युवतियों को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090, 1098, 1076, 1930, 100, 112, 102 और 181 की जानकारी दी गई। एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला सुरक्षा केंद्रों ने मंदिरों, चौराहों, बाजारों, शॉपिंग मॉल, पार्कों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। मनचलों व शोहदों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। पैदल मार्च निकालकर महिला सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्राओं के लिए कॅरिअर गाइडेंस प्रोग्राम और साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला भी हुई। नारी संरक्षण गृह और आश्रय गृह का भी भ्रमण किया गया। महिलाओं को सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसी प्रमुख सरकारी जन-कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया।
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