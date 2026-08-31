दबंगों का दुस्साहस: दरोगा से धक्का-मुक्की, वर्दी का मोनोग्राम नोचा; सीज की कार्रवाई करने पर बढ़ा हंगामा

शिवपुर थाना क्षेत्र के गिलट बाजार में चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की बुलेट रोकने पर मौके पर जुटे लोगों ने पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार और धक्का-मुक्की की। आरोप है कि चौकी प्रभारी को धक्का देकर गिरा दिया। वर्दी का मोनोग्राम खींचकर नोचने के साथ ही सिपाही की सीटी की डोरी भी तोड़ दी गई। पुलिस टीम को झूठे एससी-एसटी मामले में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। चौकी प्रभारी अमित सिंह की तहरीर पर रजत सोनकर, उसका भाई, बहन, मां, शुभम सोनकर, गोलू उर्फ किशन सोनकर, प्रिंस सोनकर और छह अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।

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