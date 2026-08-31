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दबंगों का दुस्साहस: दरोगा से धक्का-मुक्की, वर्दी का मोनोग्राम नोचा; सीज की कार्रवाई करने पर बढ़ा हंगामा

Mon, 31 Aug 2026 02:49 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Mon, 31 Aug 2026 02:49 PM IST
सार

वर्दी का मोनोग्राम खींचकर नोचने के साथ ही सिपाही की सीटी की डोरी भी तोड़ दी गई। पुलिस टीम को झूठे एससी-एसटी मामले में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। 

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miscreants scuffled with sub-inspector and tore off monogram from his uniform in Varanasi
UP police - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शिवपुर थाना क्षेत्र के गिलट बाजार में चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की बुलेट रोकने पर मौके पर जुटे लोगों ने पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार और धक्का-मुक्की की। आरोप है कि चौकी प्रभारी को धक्का देकर गिरा दिया। वर्दी का मोनोग्राम खींचकर नोचने के साथ ही सिपाही की सीटी की डोरी भी तोड़ दी गई। पुलिस टीम को झूठे एससी-एसटी मामले में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। चौकी प्रभारी अमित सिंह की तहरीर पर रजत सोनकर, उसका भाई, बहन, मां, शुभम सोनकर, गोलू उर्फ किशन सोनकर, प्रिंस सोनकर और छह अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।

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पुलिस के अनुसार, रविवार रात करीब 12:40 बजे गिलट बाजार चौराहा-मस्जिद के पास गश्त के दौरान बिना नंबर प्लेट की पीले रंग की बुलेट खड़ी मिली। गिलट बाजार चौकी प्रभारी अमित सिंह ने वहां मौजूद रजत सोनकर से वाहन के कागजात मांगे। आरोप है कि वह कागजात नहीं दिखा सका। 
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इसी दौरान रजत का साथी शुभम सोनकर स्कूटी से पहुंचा और पुलिस से बहस करने लगा। उसने बाइक सीज नहीं करने की बात कहते हुए विवाद शुरू कर दिया। कुछ देर में रजत की मां, भाई गोलू उर्फ किशन सोनकर और अन्य रिश्तेदार भी मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि सभी पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज करने लगे। थाना प्रभारी अजीत वर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। 

सीज की कार्रवाई करने पर बढ़ा हंगामा
पुलिस टीम जब बुलेट को सीज करने की कार्रवाई करने लगी तो हंगामा बढ़ गया। पुलिस के मुताबिक गोलू उर्फ किशन ने मौके पर बेहोश होने का नाटक किया। इसी दौरान प्रिंस उर्फ ऋषभ सोनकर पांच-छह अज्ञात लोगों के साथ पहुंचा और पुलिस टीम से उलझ गया। आरोप है कि चौकी प्रभारी को धक्का देकर गिरा दिया गया और उनकी वर्दी का मोनोग्राम खींचकर तोड़ दिया गया। रिक्रूट अंकित यादव की सीटी की डोरी तोड़ने और पुलिस बाइक की चाबी बार-बार बंद कर सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी आरोप है। पुलिस का कहना है कि आरोपी टीम का वीडियो बनाते हुए झूठे एससी-एसटी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे थे। थाना प्रभारी अजीत वर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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