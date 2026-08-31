वाराणसी: जाम से राहत के लिए खर्च हुए 1359 करोड़ रुपये, 1200 एमएम बारिश भी नहीं झेल पाईं पांच प्रमुख सड़कें

वाराणसी शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए पांच प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है। इनमें कैंट-मोहनसराय, कचहरी-आशापुर-संदहां, लहरतारा-बीएचयू-रविंद्रपुरी, पांडेयपुर-कालीमाता मंदिर से रिंगरोड और पड़ाव से रामनगर मार्ग का चौड़ीकरण किया गया। पीडब्ल्यूडी की ओर से इन सड़कों को चौड़ा करने में कुल 1359 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। सड़कों को बने अभी दो साल ही हुए हैं। दो वर्षों में 1200 एमएम बारिश हुई है, जिसे ये सड़कें नहीं झेल पाईं। इन सड़कों पर कहीं गड्ढे तो कहीं सड़क धंसी हुई है।

विज्ञापन