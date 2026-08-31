सुरक्षा पर सवाल: विश्वनाथ धाम में मेटा स्मार्ट ग्लास लगाकर गर्भगृह में जलाभिषेक का वीडियो वायरल, होगी जांच

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में मेटा एआई स्मार्ट चश्मा पहनकर प्रवेश करने का मामला सामने आया है। रविवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें शशांक पाठक नाम के युवक के अकाउंट से 28 सेकेंड का वीडियो साझा किया गया है। इसमें वह बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जलाभिषेक करता दिखाई दे रहा है।

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दावा है कि युवक मेटा एआई कैमरा वाला चश्मा पहनकर मंदिर में प्रवेश कर गया था। उसने जलाभिषेक और मंदिर परिसर का वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया। इसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया। पोस्ट पर लोगों ने कमेंट कर युवक की आलोचना की और इसे मंदिर की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया। विज्ञापन



इसके बाद उसने वीडियो और अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। इससे पहले भी पिछले साल 14 अक्तूबर को एक युवक कैमरे वाला चश्मा पहनकर मंदिर में प्रवेश कर गया था। एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जाएगी। मंदिर प्रशासन की ओर शिकायत मिलने पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। दावा है कि युवक मेटा एआई कैमरा वाला चश्मा पहनकर मंदिर में प्रवेश कर गया था। उसने जलाभिषेक और मंदिर परिसर का वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया। इसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया। पोस्ट पर लोगों ने कमेंट कर युवक की आलोचना की और इसे मंदिर की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया।इसके बाद उसने वीडियो और अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। इससे पहले भी पिछले साल 14 अक्तूबर को एक युवक कैमरे वाला चश्मा पहनकर मंदिर में प्रवेश कर गया था। एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जाएगी। मंदिर प्रशासन की ओर शिकायत मिलने पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

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