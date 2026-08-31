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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Video viral of Jalabhishek performed in sanctum sanctorum of Vishwanath Dham while wearing Meta smart glasses

सुरक्षा पर सवाल: विश्वनाथ धाम में मेटा स्मार्ट ग्लास लगाकर गर्भगृह में जलाभिषेक का वीडियो वायरल, होगी जांच

Mon, 31 Aug 2026 12:14 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Mon, 31 Aug 2026 12:14 PM IST
सार

काशी विश्वनाथ धाम के गर्भगृह में मेटा स्मार्ट ग्लास लगाकर जलाभिषेक करने का युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। उसने वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया। पोस्ट पर लोगों ने कमेंट कर युवक की आलोचना की और इसे मंदिर की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया। 

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Video viral of Jalabhishek performed in sanctum sanctorum of Vishwanath Dham while wearing Meta smart glasses
काशी विश्वनाथ धाम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में मेटा एआई स्मार्ट चश्मा पहनकर प्रवेश करने का मामला सामने आया है। रविवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें शशांक पाठक नाम के युवक के अकाउंट से 28 सेकेंड का वीडियो साझा किया गया है। इसमें वह बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जलाभिषेक करता दिखाई दे रहा है।

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दावा है कि युवक मेटा एआई कैमरा वाला चश्मा पहनकर मंदिर में प्रवेश कर गया था। उसने जलाभिषेक और मंदिर परिसर का वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया। इसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया। पोस्ट पर लोगों ने कमेंट कर युवक की आलोचना की और इसे मंदिर की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया। 
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इसके बाद उसने वीडियो और अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। इससे पहले भी पिछले साल 14 अक्तूबर को एक युवक कैमरे वाला चश्मा पहनकर मंदिर में प्रवेश कर गया था। एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जाएगी। मंदिर प्रशासन की ओर शिकायत मिलने पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। 

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कड़ी चेकिंग में कैमरा वाला चश्मा छूट कैसे गया 
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा जांच को लेकर उठ रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं की कई स्तरों पर जांच की जाती है। मंदिर में मोबाइल फोन, कैमरा ले जाने पर प्रतिबंध है।

ये है मेटा स्मार्ट ग्लास
यह सामान्य चश्मे की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाएं होती हैं।

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