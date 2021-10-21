Varanasi News: दुर्गा पूजा पंडालों में सीमित आवाज में बजेंगे मधुर भजन

विज्ञापन

समिति ने यह तय किया कि सभी दुर्गा पूजा पंडालों में केवल मधुर और पारंपरिक भजन ही बजाए जाएं। इसके साथ ही लाउडस्पीकर एवं साउंड सिस्टम की ध्वनि निर्धारित मानक से अधिक नहीं होनी चाहिए। विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे के अनियंत्रित शोर पर अंकुश लगाने के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने पर बल दिया गया, ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।प्रतिमा विसर्जन की प्रक्रिया को लेकर समिति ने प्रशासन से ठोस और स्थायी व्यवस्था की मांग उठाई। पदाधिकारियों ने कहा कि विसर्जन के लिए शहर में या तो कोई एक मुख्य स्थल निश्चित किया जाए, अथवा प्रत्येक जोन में एक सुव्यवस्थित पक्का विसर्जन कुंड तैयार कराया जाए। इन कुंडों में साफ-सुथरे पानी की निरंतर आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और मेले जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। समिति ने कहा कि विसर्जन के नाम पर किसी भी प्रकार की फौरी या अस्थायी व्यवस्था स्वीकार्य नहीं होगी।