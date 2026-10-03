Varanasi News: 10 लाख की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को घर से निकालने का आरोप
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:49 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:49 AM IST
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बड़ागांव। दहेज में 10 लाख की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। मामले में पुलिस आयुक्त के निर्देश पर पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस को तहरीर में औसानपुर गांव निवासी प्रमोद कुमार सिंह की बेटी ने बताया कि शादी 15 जून 2021 को जौनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र के भानपुर गांव निवासी इंद्र बहादुर सिंह के पुत्र रोहित सिंह के साथ हुई। विवाहिता के अनुसार, शादी में मायके पक्ष ने 10 लाख खर्च किए थे। आरोप है कि शादी के कुछ महीने बाद ससुराल पक्ष के लोग रोजगार के नाम पर मायके से 10 लाख लाने का दबाव बनाने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर पति रोहित सिंह, ससुर इंद्र बहादुर सिंह, चचिया ससुर धर्मेंद्र कुमार, सास निर्मला और जेठ राहुल सिंह उसके साथ मारपीट करने लगे। आरोप है कि 5 मार्च 2022 को मारपीट कर उसे ससुराल से निकाल दिया गया। इसके बाद से वह मायके में रह रही हैं। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है। संवाद
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