Varanasi News: तेज बारिश में मड़ई पर गिरा आम का पेड़, महिला घायल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:48 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:48 AM IST
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मिर्जामुराद। गौर गांव के बंगला चट्टी में शनिवार रात तेज बारिश के दौरान एक विशाल आम का पेड़ मड़ई पर गिर गया। हादसे में मड़ई में सो रही 50 वर्षीय कुमारी बिंद गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। गौर गांव के बंगला चट्टी निवासी राजाराम बिंद की पत्नी कुमारी बिंद शनिवार रात मकान के सामने बनी मड़ई में सो रही थीं। पेड़ गिरने की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। मलबे से महिला को बाहर निकालकर तत्काल वाराणसी के निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका उपचार चल रहा है। थाना प्रभारी गोपालजी कुशवाहा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। जांच की जा रही है। संवाद
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