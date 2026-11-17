वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की छात्रा से ऑटो में छेड़खानी के आरोपी चालक मैनूद्दीन को लंका पुलिस ने सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। अस्सी नाला के पास रविंद्रपुरी रोड पर हुई मुठभेड़ में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

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पीड़िता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की छात्रा है। वह सुबह ऑटो से बीएचयू जा रही थी, तभी चालक मैनूद्दीन ने उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। शिकायत मिलने के बाद लंका थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का निवासी है। वह वर्तमान में मिर्जापुर के चुनार में रह रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसकी घेराबंदी की। पुलिस उसे मेडिकल जांच के लिए दुर्गाकुंड सीएचसी लेकर जा रही थी। इसी दौरान उसने फैंटम दस्ते के सिपाही का पिस्टल छीनकर भागने और फायरिंग करने का प्रयास किया।आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें मैनूद्दीन के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया। एसीपी भेलुपुर गौरव कुमार ने बताया कि आरोपी को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। आरोपी पर छेड़खानी और पुलिस पर हमला करने के आरोप हैं। फैंटम दस्ते की हिरासत से भागने की कोशिश में उसने पिस्टल छीनी थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है।