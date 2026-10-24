राजनाथ सिंह और सीएम पहुंचे काशी: एयर शो में होंगे शामिल, पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी; अलर्ट

भारतीय वायुसेना के भव्य एयर शो में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री येागी आदित्यनाथ शनिवार की शाम वायुसेना के विमान से वाराणसी पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया। राजनाथ सिंह यहां से सीधे संकट मोचन मंदिर पहुंचे। उन्होंने हनुमानजी का पूजन किया। दूसरी तरफ, सीएम योगी ने बाबा कालभैरव और बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया।

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वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खोचवां स्थित अरविंद टेक्सटाइल्स इकाई में प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। शनिवार को प्रधानमंत्री के लिए बनाए गए हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक फ्लिट रिहर्सल किया गया। विज्ञापन



एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री के स्वागत के दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर गिरी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर, हंसराज विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विपिन सिंह और आशुतोष (आशु) सिंह मौजूद रहे। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री एवं एयरपोर्ट पर पार्टी के प्रोटोकॉल प्रभारी शैलेश पांडेय भी उपस्थित रहे। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खोचवां स्थित अरविंद टेक्सटाइल्स इकाई में प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। शनिवार को प्रधानमंत्री के लिए बनाए गए हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक फ्लिट रिहर्सल किया गया।एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री के स्वागत के दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर गिरी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर, हंसराज विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विपिन सिंह और आशुतोष (आशु) सिंह मौजूद रहे। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री एवं एयरपोर्ट पर पार्टी के प्रोटोकॉल प्रभारी शैलेश पांडेय भी उपस्थित रहे।

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