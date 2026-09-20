Varanasi News: हॉकी का स्वर्ण लेकर लौटी मधु का धनेसरी गांव में हुआ स्वागत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:15 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:15 AM IST
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जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी मधु का भाजपा जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय लोगों ने किया। अजगरा विधानसभा क्षेत्र के धनेसरी गांव निवासी मधु ने चीन में 5 से 13 सितंबर तक जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। शनिवार दोपहर उनके आवास पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष रामसकल पटेल और कार्यकर्ताओं ने उन्हें मोमेंटो और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि धनेसरी जैसे छोटे से गांव की बेटी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराकर यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती। यह पूरे वाराणसी और अजगरा विधानसभा के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बेटियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने मधु के माता-पिता को भी बधाई दी। इस अवसर पर संजीव सिंह गौतम, अमित पटेल रिंकू, विजयराज यादव, उदयनारायण पटेल, अभिषेक त्रिपाठी मौजूद रहे।
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इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि धनेसरी जैसे छोटे से गांव की बेटी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराकर यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती। यह पूरे वाराणसी और अजगरा विधानसभा के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बेटियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने मधु के माता-पिता को भी बधाई दी। इस अवसर पर संजीव सिंह गौतम, अमित पटेल रिंकू, विजयराज यादव, उदयनारायण पटेल, अभिषेक त्रिपाठी मौजूद रहे।
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