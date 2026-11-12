Varanasi News: समितियों पर खाद कम, किसानों का दर्द ज्यादा

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कहीं एक सप्ताह से खाद नहीं है तो कहीं किसान सुबह से शाम बजे तक लाइन में खड़े रह रहे हैं फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल रही है।कहीं खाद न मिलने पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। नागमलपुर में तो 10 दिनों से आ रहे किसानों को भी सुबह से शाम तक खाद का इंतजार करना पड़ा।जिले में कुल 52 सहकारी समितियां है। यहां से 546 ग्राम पंचायतों के दो लाख किसानों को खाद वितरित की जाती है। गेहूं की बोआई की सीजन में समितियों पर खाद की कमी ने किसानों को परेशान कर दिया है।जरूरत के हिसाब से समिति पर खाद न आने से किसानों को परेशानी हो रही है।कुछ किसान फार्मर रजिस्ट्री तो कुछ अन्य तकनीकी दिक्कतों के चक्र में फंस जा रहे हैं जबकि कई समितियों पर खाद का स्टॉक खत्म होने के कारण किसानों को वापस लौटना पड़ रहा है।हमारी टीम ने बृहस्पतिवार को अभोली के नागमलपुर, भदोही के वेदमनपुर, ज्ञानपुर के मिल्की और घूरीपुर में सहकारी समितियों की पड़ताल की। मिल्की और घूरीपुर में एक सप्ताह से खाद नहीं है।यहां समिति के कर्मचारी खाद के आने का इंतजार करते मिले। वेदमनपुर में नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया।वहीं नागमलपुर में किसानों की लंबी कतार लगी रही। किसानों ने बताया कि चार घंटे तक लाइन में खड़े रहने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिली।