{"_id":"6aa5af33ab318a561a0a6fc8","slug":"lakh-cases-resolved-crore-recovered-eight-couples-reunited-varanasi-news-c-20-vns1022-1542110-2026-09-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: 5.58 लाख वाद निस्तारित, 19.84 करोड़ की वसूली, आठ जोड़े फिर साथ आए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Varanasi News: 5.58 लाख वाद निस्तारित, 19.84 करोड़ की वसूली, आठ जोड़े फिर साथ आए

वाराणसी ब्यूरो

Updated Sun, 13 Sep 2026 01:29 AM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 01:29 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

