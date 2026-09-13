फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Laborer arrives at Annapurna Temple carrying knife to eat central security agencies interrogate in varanasi

अन्नपूर्णा मंदिर: चाकू लेकर भोजन करने पहुंचा मजदूर, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने छह घंटे की पूछताछ

Sun, 13 Sep 2026 10:50 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sun, 13 Sep 2026 10:50 AM IST
सार

वाराणसी में अन्नपूर्णा मंदिर में एक मजदूर चाकू लेकर भोजन करने पहुंचा। इस दौरान मौके पर हड़कंप मच गया। जानकारी होने पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने छह घंटे तक उससे पूछताछ की। 

विज्ञापन
Laborer arrives at Annapurna Temple carrying knife to eat central security agencies interrogate in varanasi
पुलिस के गिरफ्त में युवक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा भोजनालय के पास शनिवार दोपहर एक युवक को धारदार चाकू के साथ संदिग्ध अवस्था में सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। वह मजदूरी का काम करता है। दशाश्वमेध पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने छह घंटे से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसके पास से कोई संदिग्ध गतिविधि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वह भूख लगने पर अन्नपूर्णा मंदिर में नि:शुल्क भोजन करने पहुंचा था। दो दिन से भोजन कर रहा था।

विज्ञापन


एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि युवक सत्यूर रहमान है, जो कि चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के सतपोखरी का निवासी है। पूछताछ में उसने बताया कि वह शादी-विवाह में मुर्गा काटने का काम करता है और चाकू उसी के लिए रखता है। वह बुलानाला लेबर मंडी में काम ढूंढने आया था। काम न मिलने पर वह भूख मिटाने अन्नपूर्णा भोजनालय की कतार में लगा था। तुरंत टीम ने उसके बताए पते पर तस्दीक की। 
विज्ञापन


परिजनों और लोगों से पूछताछ में असली नाम सत्यूर रहमान सामने आया। पहले पकड़े जाने पर उसने अपना नाम शाहिद जमाल बताया था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि सत्यूर मानसिक रूप से अस्वस्थ है और नशे का आदी है। पत्नी छह महीने पहले शादी के कुछ समय बाद ही उसे छोड़कर मायके चली गई थी। पिता कमरूद्दीन बुनकरी करते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सब कुछ सामान्य
एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान ने बताया कि भोजनालय के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। फुटेज में युवक 9 और 10 सितंबर को भी भोजनालय में खाना खाते हुए दिखा। पुलिस ने यह फुटेज अपने कब्जे में ले ली है। संवेदनशीलता को देखते हुए एटीएस वाराणसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्षेत्रीय अभिसूचना इकाई, ज्ञानवापी मंदिर अभिसूचना इकाई और सीआरपीएफ इंटेलिजेंस की टीमों ने थाने पहुंचकर युवक से पूछताछ की। 

इसे भी पढ़ें; हिंदी पर मंथन: जेन जी की भाषा बदली है, इसमें हमारी कमी, हम उन्हें वह संस्कार नहीं दे पा रहे

एजेंसियों की संयुक्त जांच के बाद युवक के संबंध में किसी भी प्रकार की संदिग्धता या खतरे की बात खारिज कर दी गई। परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर भी कोई आपराधिक या संदिग्ध साजिश नहीं पाई गई है। युवक के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed