अन्नपूर्णा मंदिर: चाकू लेकर भोजन करने पहुंचा मजदूर, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने छह घंटे की पूछताछ
वाराणसी में अन्नपूर्णा मंदिर में एक मजदूर चाकू लेकर भोजन करने पहुंचा। इस दौरान मौके पर हड़कंप मच गया। जानकारी होने पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने छह घंटे तक उससे पूछताछ की।
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श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा भोजनालय के पास शनिवार दोपहर एक युवक को धारदार चाकू के साथ संदिग्ध अवस्था में सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। वह मजदूरी का काम करता है। दशाश्वमेध पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने छह घंटे से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसके पास से कोई संदिग्ध गतिविधि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वह भूख लगने पर अन्नपूर्णा मंदिर में नि:शुल्क भोजन करने पहुंचा था। दो दिन से भोजन कर रहा था।
एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि युवक सत्यूर रहमान है, जो कि चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के सतपोखरी का निवासी है। पूछताछ में उसने बताया कि वह शादी-विवाह में मुर्गा काटने का काम करता है और चाकू उसी के लिए रखता है। वह बुलानाला लेबर मंडी में काम ढूंढने आया था। काम न मिलने पर वह भूख मिटाने अन्नपूर्णा भोजनालय की कतार में लगा था। तुरंत टीम ने उसके बताए पते पर तस्दीक की।
परिजनों और लोगों से पूछताछ में असली नाम सत्यूर रहमान सामने आया। पहले पकड़े जाने पर उसने अपना नाम शाहिद जमाल बताया था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि सत्यूर मानसिक रूप से अस्वस्थ है और नशे का आदी है। पत्नी छह महीने पहले शादी के कुछ समय बाद ही उसे छोड़कर मायके चली गई थी। पिता कमरूद्दीन बुनकरी करते हैं।
एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान ने बताया कि भोजनालय के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। फुटेज में युवक 9 और 10 सितंबर को भी भोजनालय में खाना खाते हुए दिखा। पुलिस ने यह फुटेज अपने कब्जे में ले ली है। संवेदनशीलता को देखते हुए एटीएस वाराणसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्षेत्रीय अभिसूचना इकाई, ज्ञानवापी मंदिर अभिसूचना इकाई और सीआरपीएफ इंटेलिजेंस की टीमों ने थाने पहुंचकर युवक से पूछताछ की।
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एजेंसियों की संयुक्त जांच के बाद युवक के संबंध में किसी भी प्रकार की संदिग्धता या खतरे की बात खारिज कर दी गई। परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर भी कोई आपराधिक या संदिग्ध साजिश नहीं पाई गई है। युवक के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।