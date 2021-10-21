Varanasi News: कोइराजपुर की कबड्डी टीम बनी अंडर-19 की चैंपियन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:55 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल, कोइराजपुर की अंडर-19 बालिका कबड्डी टीम ने सीबीएसई ईस्ट जोन क्लस्टर-5 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ टीम ने अक्तूबर में हरिद्वार में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई कर लिया है। विद्यालय की अंडर-14 बालिका टीम ने भी रजत पदक हासिल किया। कोच अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में अंडर-19 टीम में दिव्या गौतम, अन्वेषा सिंह, मान्या सिंह, नव्या सिंह, कृष्णा सिंह, श्रीशा सम्राट, सृष्टि मेहता, तेजस, सिद्धि जायसवाल और गार्गी सिंह शामिल हैं। विद्यालय के सचिव राहुल सिंह, निदेशिका वंदना सिंह, उपनिदेशक आयुष्मान सिंह और प्रधानाचार्या नीलम सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना विकसित करते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन का विश्वास व्यक्त किया।
विज्ञापन