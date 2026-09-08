Mirzapur News: सूरत से लौटे समय आगरा में कस्टडी से भागा आरोपी, उपनिरीक्षक, दो कांस्टेबल पर प्राथमिकी

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मिर्जापुर। पड़री थाना क्षेत्र के गांव से किशोरी को लेकर फरार आरोपी युवक की तलाश में गुजरात के सूरत पहुंची पुलिस किशोरी और आरोपी के साथ आ रही थी। शनिवार रात सूरत से मधुबनी एक्सप्रेस से लौटते समय आगरा के पास आरोपी पुलिस कस्टडी से ट्रेन से कूद कर भाग गया।इस मामले में आगरा में आरोपी सूरज पांडेय, उप निरीक्षक विजय शंकर यादव, कांस्टेबल नीरज कुमार व महिला कांस्टेबल गीता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।सीओ सदर जटाशंकर मिश्रा ने बताया कि पड़री थाना क्षेत्र से एक महीने पहले एक युवक गांव की 16 वर्षीय किशोरी को बहला कर भगा ले गया था।किशोरी के परिजनों की तहरीर पर युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस कर रही थी। जांच पड़ताल में पता चला कि युवक किशोरी के साथ गुजरात के सूरत शहर में है।तीन सितंबर को उप निरीक्षक विजय शंकर यादव के नेतृत्व में कांस्टेबल नीरज और महिला कांस्टेबल गीता के साथ टीम गुजरात रवाना हुई।पुलिस टीम शनिवार को आरोपी युवक और किशोरी को लेकर लौट मधुबनी एक्सप्रेस से लौट रहे थे। शनिवार रात को आगरा में युवक मधुबनी एक्सप्रेस से कूद कर भाग गया। चारों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई।