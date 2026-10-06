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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Kashi's historic Chitrakoot Ramlila begins with the 'Mukut Pujan' ceremony

Varanasi News: मुकुट पूजन के साथ काशी की ऐतिहासिक चित्रकूट रामलीला का शुभारंभ

Tue, 06 Oct 2026 02:30 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:30 AM IST
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Kashi's historic Chitrakoot Ramlila begins with the 'Mukut Pujan' ceremony
चित्रकूट की रामलीला में मुकुट पूजन। अमर उजाला - फोटो : ARchive
काशी में लगभग 500 वर्ष पुरानी विश्वप्रसिद्ध श्री चित्रकूट रामलीला का शुभारंभ सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधान के साथ हुआ। बड़ा गणेश स्थित अयोध्या भवन में श्री चित्रकूट रामलीला समिति के ओर से आयोजित अनुष्ठान में सर्वप्रथम गणेश, वरुण, किरीट, मुकुट एवं रामायण पूजन संपन्न हुआ। पूजनोपरांत प्रभु श्रीराम, माता जानकी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्वरूपों ने जनकल्याणार्थ लीला संपादन का संकल्प लेकर मुकुट धारण किया और सिंहासन पर विराजमान हुए। श्रद्धालुओं ने प्रभु के अलौकिक दर्शन कर तुलसी का प्रसाद ग्रहण किया। अंत में लीला व्यवस्थापक पं. मुकुंद उपाध्याय द्वारा की गई महाआरती के साथ प्रथम दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सुबोध अग्रवाल, मोहन कृष्ण अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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