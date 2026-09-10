Varanasi News: काशी की हरिनंदिनी ने एकल-युगल दोनों में जीते स्वर्ण

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गाजियाबाद के महामाया सपोर्ट स्टेडियम में 7 से 9 सितंबर तक प्रदेश स्तरीय सब जूनियर अंडर 17 बैडमिंटन खेली गई। इसमें वाराणसी की हरिनंदिनी यादव ने बालिका एकल और युगल दोनों में स्वर्ण पदक जीते। एकल में उन्होंने मेरठ की श्रुति को हराया। युगल मुकाबले में हरिनंदिनी यादव और डेलिशा की जोड़ी ने अयोध्या की काव्य और तनु की जोड़ी को तीन सेट में 8-15, 15-13, 15-11 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। एकल में वाराणसी की डेलिशा ने अयोध्या की तनु पाल को 15-9 और 15-13 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। यह जानकारी टीम कोच चंदन यादव ने दी।