काशी विश्वनाथ मंदिर: स्पर्श दर्शन के नाम पर दलाली के विरोध पर मारपीट, आंख में गंभीर चोट लगी; पांच पर केस

चौक थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार शुक्ला के अनुसार, मामले में कमल तिवारी, गुलाब शर्मा, अजय शर्मा उर्फ छोटू, तुषार शर्मा और उदय शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन सभी पर मारपीट करने और धमकी देने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, कमल तिवारी को व्यापार मंडल का सदस्य बताया गया है।



पुलिस ने मामले की जांच उपनिरीक्षक पुष्कर दुबे को सौंपी है। जांच अधिकारी घटना से जुड़े साक्ष्यों और उपलब्ध तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



मंदिर में स्पर्श दर्शन के नाम पर कथित दलाली के आरोप और उसके विरोध में मारपीट का मामला सामने आने के बाद पुलिस की जांच पर नजर बनी हुई है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।