काशी विश्वनाथ धाम: 24 घंटे में एक से 13 लाख दर्शनार्थियों और ऋतुओं के आधार पर बदलीं मंदिर की व्यवस्थाएं

श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के सीईओ डॉ. विश्वभूषण मिश्रा का रविवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उपसचिव बनाया गया है। इस तबादले के बाद सोमवार को उनकी एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया की चर्चा रही। हाल ही में सीईओ ने धाम के प्रबंधन और सफाई पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है। इसका नाम है- आध्यात्मिक पर्यटन: विरासत प्रबंधन के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का मॉडल।

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उन्होंने बताया है कि धाम के इंतजाम भक्तों के औसत से नहीं, हर रोज उनकी घटती-बढ़ती संख्या के आधार पर किए जा रहे हैं। धाम में औसतन दो से तीन लाख भक्त रोज आते हैं, लेकिन पिछले 4-5 साल के आंकड़ों में 24 घंटे में न्यूनतम एक लाख से अधिकतम 13 लाख श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हैं। ऐसे में दर्शन-पूजन, अनुशासन, कतारों, यूटिलिटी और सांस्कृतिक कार्यक्रम को जरूरत के व्यवस्थाओं को कम से कम समय में बदला जाता रहा।