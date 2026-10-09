काशी विद्यापीठ: समर्थ पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी, 10 हजार विद्यार्थियों के रिजल्ट में हो रही देरी

परिणाम जारी करने के लिए सभी छात्र-छात्राओं का परीक्षा संबंधी ब्योरा समर्थ पोर्टल से जुड़ी टीम को भी विवि की ओर से भेजा जा चुका है। इसके बाद भी अंक पत्र नहीं बन पा रहे हैं और परिणाम भी फंस गया। इसमें कुछ छात्रों ने परीक्षा देते समय अपनी कॉपी में नाम सही तरीके से नहीं भरा है, उनका परिणाम जारी करना भी मुश्किल हो रहा है। तीन दिन पहले ही इस समस्या को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन कर परीक्षा परिणाम जारी करने, मार्कशीट दिलवाने की मांग की थी।

परीक्षा विभाग की ओर से परीक्षा परिणाम संबंधी सभी जरूरी अभिलेख तैयार करवाकर भेजा जा चुका है। कुछ खामियों की वजह से न तो मार्कशीट बन पा रहा है और न ही परिणाम जारी हो पा रहा है। दो बार विवि से दिल्ली में एक टीम भी भेजी गई थी। जो मार्कशीट पीडीएफ में समर्थ से भेजी गई हैं, उसमें भी खामियां हैं। इसके अलावा परिणाम भी जारी नहीं हो पा रहा है। लगातार संपर्क किया जा रहा है कि जल्द से जल्द परिणाम जारी किया जा सके। -दीप्ति मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक