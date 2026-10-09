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काशी विद्यापीठ: समर्थ पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी, 10 हजार विद्यार्थियों के रिजल्ट में हो रही देरी

Fri, 09 Oct 2026 12:05 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Fri, 09 Oct 2026 12:05 PM IST
सार

समर्थ पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के चलते काशी विद्यापीठ में 10 हजार विद्यार्थियों के रिजल्ट में देरी हो रही है। परिणाम जारी होने के बाद भी मार्कशीट नहीं मिल पा रही है। वाराणसी, चंदौली जिले के महाविद्यालयों के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर के छात्रों को परेशानी हो रही है। 

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Kashi Vidyapith Technical glitch in Samarth portal delay in results for 10,000 students
काशी विद्यापीठ में जाते छात्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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परिणाम जारी करने के लिए सभी छात्र-छात्राओं का परीक्षा संबंधी ब्योरा समर्थ पोर्टल से जुड़ी टीम को भी विवि की ओर से भेजा जा चुका है। इसके बाद भी अंक पत्र नहीं बन पा रहे हैं और परिणाम भी फंस गया। इसमें कुछ छात्रों ने परीक्षा देते समय अपनी कॉपी में नाम सही तरीके से नहीं भरा है, उनका परिणाम जारी करना भी मुश्किल हो रहा है। तीन दिन पहले ही इस समस्या को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन कर परीक्षा परिणाम जारी करने, मार्कशीट दिलवाने की मांग की थी।

परीक्षा विभाग की ओर से परीक्षा परिणाम संबंधी सभी जरूरी अभिलेख तैयार करवाकर भेजा जा चुका है। कुछ खामियों की वजह से न तो मार्कशीट बन पा रहा है और न ही परिणाम जारी हो पा रहा है। दो बार विवि से दिल्ली में एक टीम भी भेजी गई थी। जो मार्कशीट पीडीएफ में समर्थ से भेजी गई हैं, उसमें भी खामियां हैं। इसके अलावा परिणाम भी जारी नहीं हो पा रहा है। लगातार संपर्क किया जा रहा है कि जल्द से जल्द परिणाम जारी किया जा सके। -दीप्ति मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक

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