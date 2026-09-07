रोपवे में दिखेगी प्राचीन काशी: गाय, गंगा, त्रिशूल, डमरू से सजेगा, उकेरी जा रहीं धार्मिक-सांस्कृतिक आकृतियां

काशी में आकार ले रहा नगरीय परिवहन रोपवे अब सिर्फ यातायात का नया विकल्प नहीं होगा, बल्कि इसके स्टेशन शहर की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी प्रदर्शित करेंगे। स्टेशनों के फसाड पर गाय, गंगा, त्रिशूल और डमरू जैसे धार्मिक प्रतीकों के साथ सारनाथ की आध्यात्मिक विरासत को दर्शाती भगवान बुद्ध की आकृतियां उकेरी जा रही हैं। चुनार के बलुआ पत्थर पर की गई नक्काशी भी स्टेशनों की वास्तुकला में काशी की प्राचीन विरासत की झलक भी दिखाएगी। स्टेशनों की दीवारों और फसाड पर गंगा और काशी के ऐतिहासिक घाटों की झलक भी उकेरी जा रही है।

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वीडीए वीसी पूर्ण बोरा ने बताया कि रोपवे के स्टेशनों और गंडोला के डिजाइन में काशी की पहचान को समाहित किया जा रहा है। सभी स्टेशनों पर काशी की विशिष्ट परंपरा, हस्तकला, अध्यात्म, संगीत और धार्मिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी। विज्ञापन



प्रमुख मंदिरों की स्थापत्य शैली के साथ काशी की सांस्कृतिक विरासत को भी स्टेशन के डिजाइन में स्थान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रोपवे स्टेशनों पर लगाए जा रहे चुनार के बलुआ पत्थर पर की गई नक्काशी काशी की प्राचीन इमारतों की स्थापत्य शैली से मेल खाती नजर आ रही है। पत्थर पर उकेरी गई कलाकृतियों में काशी की समृद्ध विरासत और हस्तशिल्प की झलक दिखाई दे रही है। वीडीए वीसी पूर्ण बोरा ने बताया कि रोपवे के स्टेशनों और गंडोला के डिजाइन में काशी की पहचान को समाहित किया जा रहा है। सभी स्टेशनों पर काशी की विशिष्ट परंपरा, हस्तकला, अध्यात्म, संगीत और धार्मिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी।प्रमुख मंदिरों की स्थापत्य शैली के साथ काशी की सांस्कृतिक विरासत को भी स्टेशन के डिजाइन में स्थान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रोपवे स्टेशनों पर लगाए जा रहे चुनार के बलुआ पत्थर पर की गई नक्काशी काशी की प्राचीन इमारतों की स्थापत्य शैली से मेल खाती नजर आ रही है। पत्थर पर उकेरी गई कलाकृतियों में काशी की समृद्ध विरासत और हस्तशिल्प की झलक दिखाई दे रही है।

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