Varanasi News: पूर्वांचल में सबसे ज्यादा काशी में बरसा मानसून, औसत से 89% ज्यादा

--

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

केंद्रीय जल आयोग और मौसम विज्ञान विभाग के दोनों प्रहर के आंकड़ों के अनुसार, दिन में 36 और शाम को 25 मिमी बरसात हुई। मंगलवार का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री कम 29.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री कम 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा नमी 91 फीसदी दर्ज की गई जिससे दिन में उमस ने काशीवासियों को बेेबस कर दिया।