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बीएचयू में एक दिसंबर से काशी कराटे लीग शुरू होगी। इसमें 400 से ज्यादा खिलाड़ी कराटे की अलग-अलग विधाओं में शामिल होंगे। बीएचयू के एंफीथियेटर ग्राउंड स्थित राजा विभूति सिंह हॉल में मुकाबले होंगे। इसके विजेता को 56400 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ओपन कुमिते बॉयज 14+ को 7100 रुपये, ओपन कुमिते गर्ल्स को 5100 रुपये, अंडर -14 बॉयज ओपन 5100 रुपये, टीम कुमिते में गर्ल्स और बॉयज को 11 हजार रुपये दिए इनाम के तौर पर जाएंगे। इसमें कराटे एथलीट, स्कूल के छात्र-छात्रा सहित कराटे एकेडमिक्स के सदस्य भाग ले सकते हैं।