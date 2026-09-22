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Varanasi News: 70वीं कलारीपयटू प्रतियोगिता में काशी को पांच पदक

Tue, 22 Sep 2026 02:07 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:07 AM IST
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Kashi bags five medals in 70th Kalaripayattu competition
राज्य स्तरीय कलारीपयटू प्रतियोगिता में रामनगर पीएम श्री राधा किशोरी की छात्राओं पांच पदक जीतकर - फोटो : credit
70वीं राज्य स्तरीय कलारीपयटू प्रतियोगिता में रामनगर पीएम श्री राधा किशोरी की छात्राओं पांच पदक जीतकर नेशनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। इसमें तीन स्वर्ण पदक और दो रजत पदक शामिल हैं। लखनऊ स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सोमवार को प्रतियोगिता का समापन हो गया। विजेताओं छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा। कक्षा 12 की चांदनी, कुमारी मनीषा और त्रिधा मौर्या ने स्वर्ण पदक जीता। कक्षा 10 की आंचल कुमारी और रिया सिंह ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेंद्र प्रताप सिंह ने शुभकामनाएं दीं। प्रधानाचार्य साधना राय ने कहा कि यह उपलब्धि छात्राओं की मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है।
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