कान्हा की मुस्कान और राधा का श्रृंगार: किसी ने बांसुरी बजाई, कोई मोर पंख लगाकर आया; बच्चों की तस्वीरें

सिर पर मोरपंख, हाथों में मुरली, कान्हा की नटखट मुस्कान के साथ राधा का मनमोहक शृंगार हर किसी को मोह गया। कोई कान्हा बनकर मुरली बजाता दिखा तो कोई माखनचोर बनकर अपनी नटखट अदाओं से रिझाता रहा। नन्हे मुन्नों के बाल रूप में राधा-कृष्ण की ऐसी अनेक छवियां जीवंत हो उठीं। इन मनमोहक रूपों में भक्ति के साथ बचपन की खूबसूरती भी खूब झलकी...।

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