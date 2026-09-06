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कान्हा की मुस्कान और राधा का श्रृंगार: किसी ने बांसुरी बजाई, कोई मोर पंख लगाकर आया; बच्चों की तस्वीरें

Sun, 06 Sep 2026 09:29 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sun, 06 Sep 2026 09:29 PM IST
सार

अमर उजाला ने इस बार जन्माष्टमी पर सजे बच्चों के लिए अखबार में जगह दी है। कान्हा और राधा के मनमोहक स्वरूप को आप यहां देख सकते हैं। कान्हा की बांसुरी, मोर पंख वाले अंदाज ने सभी को मोह लिया।

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Kanha smile and Radha adornment someone played flute another arrived wearing peacock feather
बाल गोपाल। - फोटो : Instagram

विस्तार
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सिर पर मोरपंख, हाथों में मुरली, कान्हा की नटखट मुस्कान के साथ राधा का मनमोहक शृंगार हर किसी को मोह गया। कोई कान्हा बनकर मुरली बजाता दिखा तो कोई माखनचोर बनकर अपनी नटखट अदाओं से रिझाता रहा। नन्हे मुन्नों के बाल रूप में राधा-कृष्ण की ऐसी अनेक छवियां जीवंत हो उठीं। इन मनमोहक रूपों में भक्ति के साथ बचपन की खूबसूरती भी खूब झलकी...।

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