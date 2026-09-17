Varanasi News: बेटी की शादी के लिए जुटाए लाखों के गहने चोरी,पत्नी बेहोश

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परिवार के मुताबिक, बेटी की शादी के लिए लंबे समय से सोने-चांदी के आभूषण जुटाए जा रहे थे। हालांकि थाने में दी गई लिखित शिकायत में आभूषणों की अनुमानित कीमत और नकद का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि मकान मालिक के घर से बाहर रहने के दौरान दस दिनों की रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है। चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम काम कर रही है। संवाद