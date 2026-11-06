सौगात: 1400 करोड़ से बनेगा जौनपुर-मुंगराबादशाहपुर फोरलेन, दो घंटे की दूरी 50 मिनट में होगी पूरी

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जौनपुर से मुंगराबादशाहपुर तक चार लेन सड़क बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए घोषणा भी की। इस परियोजना पर करीब 1400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसकी स्वीकृत हो चुकी है। जून तक परियोजना का अवार्ड कराकर काम शुरू कराने की घोषणा की गई। इससे जौनपुर से प्रयागराज के बीच आवागमन तेज होगा। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, दो घंटे की यात्रा घटकर 50 मिनट से एक घंटे में पूरी होगी। विज्ञापन



राज्यसभा सदस्य सीमा द्विवेदी ने कहा कि यह जनपद के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से नडार में अंडर पास पुल, बेलवा-मुंगराबादशाहपुर मार्ग पर गडिवा गांव में अंडर पास, बेलवा से मुंगराबादशाहपुर खराब सड़क के दुरुस्तीकरण और जंघई से मुंगराबादशाहपुर तक के चौड़ीकरण की मांग, जिसपर केंद्रीय मंत्री ने सहमति दे दी है। विज्ञापन



इसके अलावा पिपरी घाट पर पुल के लिए प्रस्ताव देने को कहा है। शाहगंज से बदलापुर होते हुए धीरदासपुर जाने वाले मार्ग को सुजानगंज में जोड़ने की मांग पर उन्होंने प्रस्ताव मांगने की बात कही है। राज्यसभा सदस्य सीमा द्विवेदी ने कहा कि यह जनपद के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से नडार में अंडर पास पुल, बेलवा-मुंगराबादशाहपुर मार्ग पर गडिवा गांव में अंडर पास, बेलवा से मुंगराबादशाहपुर खराब सड़क के दुरुस्तीकरण और जंघई से मुंगराबादशाहपुर तक के चौड़ीकरण की मांग, जिसपर केंद्रीय मंत्री ने सहमति दे दी है।इसके अलावा पिपरी घाट पर पुल के लिए प्रस्ताव देने को कहा है। शाहगंज से बदलापुर होते हुए धीरदासपुर जाने वाले मार्ग को सुजानगंज में जोड़ने की मांग पर उन्होंने प्रस्ताव मांगने की बात कही है। विज्ञापन विज्ञापन

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कृपाशंकर सिंह ने सौंपा तीन सड़कों का प्रस्ताव

जौनपुर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को तीन सड़क परियोजनाओं के प्रस्ताव सौंपे। उन्होंने जौनपुर से प्रयागराज होते हुए मुंगराबादशाहपुर, बदलापुर और शाहगंज के रास्ते गोरखपुर तक जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर फोरलेन बनाने की मांग की।



इसके अलावा केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के तहत मुंगराबादशाहपुर से जंघई तक करीब 18 किलोमीटर लंबे मार्ग के चौड़ीकरण और उच्चीकरण की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। कृपाशंकर सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने इन मार्गों के निर्माण के संबंध में सकारात्मक आश्वासन दिया। साथ ही प्रस्ताव देने को कहा।

ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे से फोरलेन सड़कों तक, पूर्वांचल की कनेक्टिविटी बढ़ेगी

पूर्वांचल और आसपास के जिलों में सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं की तैयारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि गोरखपुर से शामली तक छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है।



वहीं, गाजीपुर से मांझी घाट तक चार लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण लगभग पूरा है। इससे गाजीपुर और बलिया का बिहार के बक्सर, छपरा और पटना से संपर्क बेहतर होगा। अभी इस मार्ग से मांझी घाट पहुंचने में चार घंटे लगते हैं, जो घटकर डेढ़ घंटे रह जाएंगे।



बाराबंकी से बहराइच तक 102 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। यह लखनऊ-रुपईडीहा अंतरराष्ट्रीय कॉरिडोर का हिस्सा होगी। मिर्जापुर से जौनपुर होते हुए अयोध्या तक फोर लेन सड़क का निर्माण भी कराया जा रहा है। इससे अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी और अंबेडकर नगर के शिवबाबा धाम तक पहुंचना आसान होगा।