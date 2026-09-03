काशी विश्वनाथ मंदिर में जन्माष्टमी: श्रीकृष्ण के लिए मथुरा भेजे गए उपहार, टेंपल कनेक्ट पर जोर; समरसता का संदेश

सनातन संस्कृति के दो प्रमुख आस्था केंद्र काशी और मथुरा के बीच श्रद्धा, समर्पण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम की ओर से भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान मथुरा के लिए विशेष भेंट भेजी गई। तीन सितंबर को यह भेंट श्रद्धापूर्वक श्रीकृष्ण जन्मस्थान, मथुरा के लिए रवाना की गई।

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इस धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा की शुरुआत वर्ष 2024 में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हुई थी। उस समय श्री काशी विश्वनाथ धाम की ओर से भगवान श्री विश्वनाथ के माध्यम से श्रीकृष्ण जन्मस्थान, मथुरा में विराजमान श्री लड्डू गोपाल के लिए उपहार भेजा गया था। इसके बाद रंगभरी एकादशी पर काशी से लड्डू गोपाल को और मथुरा से भगवान श्री विश्वेश्वर महादेव को भेंट अर्पित करने की अभिनव परंपरा शुरू हुई।इसी पावन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी जन्माष्टमी पर दोनों तीर्थस्थलों के बीच भेंट का आदान-प्रदान किया गया। दो सितंबर को श्री लड्डू गोपाल के लिए तैयार विशेष उपहार सामग्री को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वेश्वर महादेव के समक्ष विधिवत पूजन-अर्चन के बाद अर्पित किया गया। भगवान विश्वेश्वर को भेंट का अवलोकन कराने के बाद तीन सितंबर को इसे मथुरा के लिए रवाना किया गया।