फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Isark's Plant and Soil Laboratory has become a member of Glosolon.

Varanasi News: आइसार्क की पादप एवं मृदा प्रयोगशाला ग्लोसोलन की सदस्य बनी

Tue, 13 Oct 2026 02:10 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
Isark's Plant and Soil Laboratory has become a member of Glosolon.
वाराणसी। अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (आइसार्क) की पादप और मृदा प्रयोगशाला 7 अक्तूबर 2026 को वैश्विक मृदा प्रयोगशाला नेटवर्क (ग्लोसोलन) की सदस्य बन गई है। इससे उसे दुनिया भर की प्रयोगशालाओं से तकनीकी जानकारी साझा करने का अवसर मिलेगा। इरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एंथनी फुलफोर्ड ने कहा कि ग्लोसोलन की सदस्यता राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला, आईसीएआर-भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के साथ संबंधों को मजबूत करेगी। इरी के मृदा वैज्ञानिक डॉ. देबब्रत नाथ ने बताया कि यह सदस्यता क्षेत्रीय मृदा विज्ञान को वैश्विक विश्लेषण मानकों से जोड़ेगी। वैश्विक मृदा प्रयोगशाला नेटवर्क की शुरुआत नवंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की वैश्विक मृदा साझेदारी के अंतर्गत हुई थी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed