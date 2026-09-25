बच्चे की शरीर में घुसी सरिया: छत पर खेलते वक्त दर्दनाक हादसा, चीख सुनकर पहुंचे परिजन; आईसीयू में निगरानी

घटना के बाद परिजन आनन-फानन में बच्चे को सातोमहुआ-काजीसराय स्थित निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल उपचार शुरू किया। बांह में सरिया फंसी होने के कारण उसे निकालने के लिए जटिल ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया।



अस्पताल के चिकित्सक डॉ. यशवंत सिंह और डॉ. अभिषेक पांडेय ने चिकित्सकीय टीम के साथ ऑपरेशन शुरू किया। डॉक्टरों ने विशेष सावधानी बरतते हुए बच्चे की बांह में घुसी लोहे की सरिया को बाहर निकाला। ऑपरेशन के दौरान बच्चे की स्थिति पर लगातार नजर रखी गई। सफल ऑपरेशन के बाद सरिया को बाहर निकाल लिया गया।



चिकित्सकों के अनुसार, ऑपरेशन के बाद बच्चे की हालत में सुधार है। हालांकि, चोट की गंभीरता को देखते हुए उसे आईसीयू में रखा गया है और चिकित्सकीय टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। हादसे के बाद परिजनों में चिंता का माहौल था। ऑपरेशन सफल होने के बाद उन्हें राहत मिली। डॉक्टरों की टीम बच्चे की आगे की स्थिति पर नजर बनाए हुए है।