फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Injured person denied treatment BHU Trauma Centre Altercation with security took patient district hospital

बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में घायल को नहीं मिला इलाज: सुरक्षा कर्मी से नोकझोंक, जिला अस्पताल लेकर गए परिजन; नाराजगी

Thu, 17 Sep 2026 06:03 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Thu, 17 Sep 2026 06:03 AM IST
सार

बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में घायल को समय पर इलाज नहीं मिलने पर परिजन उसे मंडलीय अस्पताल ले गए। परिजनों का आरोप है कि सीटी स्कैन जांच नहीं हो सकी और इमरजेंसी में इलाज में भी देरी हुई। इससे नाराज परिजनों की सुरक्षा कर्मी से नोकझोंक भी हुई। घटना को लेकर परिजनों ने अस्पताल की व्यवस्था पर नाराजगी जताई।

विज्ञापन
Injured person denied treatment BHU Trauma Centre Altercation with security took patient district hospital
आईएमएस बीएचयू का ट्रॉमा सेंटर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सुंदरपुर में बुधवार सुबह सड़क हादसे में घायल एक युवक को बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में इलाज कराने ले गए परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आरोप है कि ट्रॉमा सेंटर में पहले सीटी स्कैन कराने की सलाह दी गई। मशीन खराब होने से जांच नहीं हुई तो बीएचयू अस्पताल जाकर सीटी स्कैन कराया गया। इसके बाद आने पर बहुत देर तक इलाज नहीं शुरू हो सका तो परिजन मरीज को लेकर मंडलीय अस्पताल चले गए। ट्रॉमा सेंटर कैंपस में सुरक्षा कर्मियों से परिजनों की नोकझोंक हुई।

विज्ञापन


बेनियाबाग निवासी अभिषेक यादव का बुधवार सुबह एक्सीडेंट हो गया। आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। अभिषेक को बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। परिजन अमित के अनुसार ट्रॉमा में पहुंचने के बाद पहले कर्मचारियों ने सिटी स्कैन मशीन खराब होने की बात कहते हुए मरीज को सर सुंदरलाल अस्पताल ले जाने को कहा। सुबह चार बजे सिटी स्कैन कराया गया। 

विज्ञापन

अधिवक्ता सन्नी केशरी ने बताया कि बीएचयू अस्पताल परिसर स्थित सीटी स्कैन सेंटर से जांच रिपोर्ट लेकर वापस ट्रॉमा सेंटर पहुंचने के बाद करीब दो घंटे तक डॉक्टर और कर्मचारियों के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन मरीज को केवल स्ट्रेचर पर रखा गया और उपचार शुरू नहीं किया गया। 

बिना नेम प्लेट ड्यूटी कर रहे एक गार्ड ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और इलाज कराने से मना किया। सन्नी केशरी ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में जब इलाज नहीं मिला तो मजबूरी में मंडलीय अस्पताल लेकर गए और वहां इलाज शुरू हुआ। सन्नी ने ट्रॉमा सेंटर में मरीज को समय से इलाज न मिलने के मामले में आईएमएस बीएचयू प्रशासन से जांच और ठोस कार्रवाई की मांग की।

ट्रॉमा सेंटर में आने वाले सभी मरीजों का तत्काल उपचार, जांच किया जाता है। परिजनों के सीटी स्कैन मशीन खराब होने का आरोप है। सर सुंदरलाल अस्पताल भी आईएमएस का ही अंग है। मरीज के इलाज में लापरवाही की कोई शिकायत नहीं मिली है। - प्रो. अजीत सिंह, प्रभारी ट्रॉमा सेंटर

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed