बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में घायल को नहीं मिला इलाज: सुरक्षा कर्मी से नोकझोंक, जिला अस्पताल लेकर गए परिजन; नाराजगी

सुंदरपुर में बुधवार सुबह सड़क हादसे में घायल एक युवक को बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में इलाज कराने ले गए परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आरोप है कि ट्रॉमा सेंटर में पहले सीटी स्कैन कराने की सलाह दी गई। मशीन खराब होने से जांच नहीं हुई तो बीएचयू अस्पताल जाकर सीटी स्कैन कराया गया। इसके बाद आने पर बहुत देर तक इलाज नहीं शुरू हो सका तो परिजन मरीज को लेकर मंडलीय अस्पताल चले गए। ट्रॉमा सेंटर कैंपस में सुरक्षा कर्मियों से परिजनों की नोकझोंक हुई।

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बेनियाबाग निवासी अभिषेक यादव का बुधवार सुबह एक्सीडेंट हो गया। आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। अभिषेक को बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। परिजन अमित के अनुसार ट्रॉमा में पहुंचने के बाद पहले कर्मचारियों ने सिटी स्कैन मशीन खराब होने की बात कहते हुए मरीज को सर सुंदरलाल अस्पताल ले जाने को कहा। सुबह चार बजे सिटी स्कैन कराया गया।