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Varanasi News: सुमेधा के प्रदर्शन से 18 साल बाद वर्ल्ड पैरा निशानेबाजी में भारत ने जीता रजत

Sun, 13 Sep 2026 02:03 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:03 AM IST
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India wins silver in World Para Shooting after 18 years, thanks to Sumedha's performance.
वाराणसी। पैरा शूटिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर पिस्टल की टीम स्पर्धा में वाराणसी के मानस नगर कॉलोनी निवासी सुमेधा पाठक के प्रदर्शन से भारतीय टीम ने 18 साल बाद पी-2 स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया में खेली गई। सुमेधा के पिता ब्रजेश चंद्र पाठक ने बताया कि यह प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया के चेंगवान शहर में 7 से 15 सितंबर तक खेली गई। वर्ल्ड पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने पहली बार रजत पदक कर इतिहास बनाया। भारतीय टीम में सुमेधा पाठक, दिल्ली की भक्ति शर्मा और अजमेर की सृष्टि अरोड़ा शामिल हैं। इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए सुमेधा को छह वर्ष इंतजार करना पड़ा। उन्होंने इससे पहले पेरू और यूएई यूएई में आयोजित वर्ल्ड पैरा में पदक से चूक गई थी। तीसरे प्रयास में सुमेधा ने रजत पदक हासिल किया। इसमें ईरान को पहला भारत को दूसरा और चीनी टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस जीत के बाद सुमेधा बुलंद आत्मविश्वास के साथ जापान में खेली जाने वाली एशियन गेम्स में पदक पर निशाना साधने मैदान में उतरेंगी। यह प्रतियोगिता 14 से 24 अक्तूबर तक खेली जाएगी। इसमें सुमेधा 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में खेलेंगी।
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