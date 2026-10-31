देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर: काशी से रवाना करेंगी महिला गार्ड, पहुंचे रेलमंत्री; 13 क्रू मेंबर में 7 महिलाएं

देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत कई मायनों में खास होने जा रही है। इस बार ट्रेन के संचालन और यात्रियों की सेवा की जिम्मेदारी संभालने वाले 13 सदस्यीय क्रू में सात महिलाएं शामिल होंगी। खास बात यह है कि पहली बार महिला गार्ड देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी।

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इसके अलावा ट्रेन में तैनात टीटीई स्टाफ में पांच महिलाएं होंगी। वहीं, महिला सहायक लोको पायलट श्रीनी श्रीवास्तव और गार्ड की जिम्मेदारी ज्योति संभालेंगी। इस तरह आधुनिक रेल सेवा के साथ रेलवे में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भी देखने को मिलेगी। विज्ञापन



31 अक्टूबर को बनारस रेलवे स्टेशन से वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होने वाले कार्यक्रम को लेकर रेलवे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ट्रेन के संचालन के लिए 13 सदस्यीय क्रू तैनात किया गया है। इनमें सात महिला कर्मचारी शामिल हैं। यह संख्या कुल क्रू का आधे से अधिक है। इसके अलावा ट्रेन में तैनात टीटीई स्टाफ में पांच महिलाएं होंगी। वहीं, महिला सहायक लोको पायलट श्रीनी श्रीवास्तव और गार्ड की जिम्मेदारी ज्योति संभालेंगी। इस तरह आधुनिक रेल सेवा के साथ रेलवे में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भी देखने को मिलेगी।31 अक्टूबर को बनारस रेलवे स्टेशन से वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होने वाले कार्यक्रम को लेकर रेलवे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ट्रेन के संचालन के लिए 13 सदस्यीय क्रू तैनात किया गया है। इनमें सात महिला कर्मचारी शामिल हैं। यह संख्या कुल क्रू का आधे से अधिक है।

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