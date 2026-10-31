मिर्जापुर में बुजुर्ग की हत्या: लड़की से टकराने पर दो संप्रदाय के लोगों में विवाद, घर में घुसकर पीटा; तनाव
मिर्जापुर में गली में एक लड़की से टकराने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने एक व्यक्ति की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है।
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मिर्जापुर के जमालपुर थाना क्षेत्र के डोहरी गांव में शुक्रवार रात गली में लड़की से टकराने के विवाद में एक वृद्ध की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। लड़की के परिजनों ने वृद्ध पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया। वहां से ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। मामला दो संप्रदायों से जुड़ा होने के कारण पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
डोहरी गांव निवासी छैबर बियार (60) शुक्रवार रात करीब आठ बजे पैदल अपने घर जा रहे थे। रास्ते में गली काफी संकरी थी। इसी दौरान गांव की एक लड़की सामने से आ रही थी। वृद्ध से टकराने के कारण लड़की गिर गई। इसके बाद वह घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इस बात से आक्रोशित होकर लड़की के परिजन मौके पर पहुंचे और छैबर बियार की लाठी-डंडों से पिटाई शुरू कर दी।
परिजनों में कोहराम
वृद्ध की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर उन्हें हमलावरों से बचाया। हालांकि, तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और उन्हें तत्काल सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
वृद्ध की मौत की सूचना मिलते ही जमालपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामला दो संप्रदायों से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक और सीओ चुनार गायत्री यादव भी मौके पर पहुंचीं। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और ग्रामीणों से जानकारी जुटाई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
मृतक के तीन बेटे हैं, जो बाहर रहते हैं। छैबर बियार दीक्षा मांगकर जीवनयापन करते थे। सीओ चुनार गायत्री यादव ने बताया कि लड़की से टकराने को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट में लाठी लगने से वृद्ध घायल हुए थे, जिनकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के स्पष्ट कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।