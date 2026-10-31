मिर्जापुर में बुजुर्ग की हत्या: लड़की से टकराने पर दो संप्रदाय के लोगों में विवाद, घर में घुसकर पीटा; तनाव

वृद्ध की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर उन्हें हमलावरों से बचाया। हालांकि, तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और उन्हें तत्काल सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।



वृद्ध की मौत की सूचना मिलते ही जमालपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामला दो संप्रदायों से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक और सीओ चुनार गायत्री यादव भी मौके पर पहुंचीं। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और ग्रामीणों से जानकारी जुटाई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।



मृतक के तीन बेटे हैं, जो बाहर रहते हैं। छैबर बियार दीक्षा मांगकर जीवनयापन करते थे। सीओ चुनार गायत्री यादव ने बताया कि लड़की से टकराने को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट में लाठी लगने से वृद्ध घायल हुए थे, जिनकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के स्पष्ट कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।