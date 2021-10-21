विज्ञापन

काशी केवल एक भौगोलिक नगरी नहीं, बल्कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, आत्मबोध और मोक्ष की विशिष्ट भूमि है। उन्होंने काशी के कई पौराणिक नामों, उसके क्षेत्रीय स्वरूप और पंचक्रोशी यात्रा के धार्मिक महत्त्व को बताया। साथ ही ओंकार खंड, विश्वेश्वर खंड, केदार खंड और अविमुक्त क्षेत्र की अवधारणा को भी समझाया। कहा कि काशी की समृद्ध संत और ऋषि परंपरा में आदि शंकराचार्य, संत कबीरदास, संत रविदास, गोस्वामी तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर और त्रैलंग स्वामी जैसे महापुरुषों का काम रहा है। प्रो. रटाटे ने कहा कि ज्ञान और भक्ति एक-दूसरे के पूरक हैं। वैराग्य इन दोनों की साधना को पुष्ट करता है। काशी की महत्ता केवल इसकी मोक्षदायिनी अवधारणा में ही नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान, दर्शन, धर्म एवं संस्कृति की निरंतर प्रवाहित परंपरा में भी निहित है। ब्यूरो