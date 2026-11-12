आईएमए वाराणसी: 2500 डॉक्टर चुनेंगे नई टीम, 13 दिसंबर को होगा चुनाव; डॉ. अजीत सैगल को सौंपी गई जिम्मेदारी

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की वाराणसी शाखा में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। शाखा की नई टीम चुनने के लिए 13 दिसंबर को मतदान होगा। इस चुनाव में करीब 2500 डॉक्टर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर नए पदाधिकारियों का चयन करेंगे। चुनाव कराने की जिम्मेदारी डॉ. अजीत सैगल को सौंपी गई है। बृहस्पतिवार को आईएमए में आयोजित जनरल बॉडी मीटिंग में सर्वसम्मति से उन्हें चुनाव अधिकारी नामित किया गया।

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चुनाव अधिकारी की घोषणा के साथ ही अध्यक्ष, सचिव, सामाजिक सचिव, उपाध्यक्ष समेत विभिन्न पदों पर दावेदारी की तैयारी कर रहे डॉक्टर सक्रिय हो गए हैं। इस बार चुनाव में कई पदों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। पूर्व में सचिव पद की जिम्मेदारी संभाल चुके कुछ डॉक्टर अब अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी में हैं। वहीं, सचिव पद के लिए भी कई डॉक्टरों के नाम चर्चा में हैं। ऐसे में चुनावी तारीख घोषित होने के बाद से ही संभावित प्रत्याशी डॉक्टरों से संपर्क साधने और समर्थन जुटाने में जुट गए हैं।